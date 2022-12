CONTINÚAN LOS RECLAMOS POR FALTA DE AGUA EN ZONA OESTE

Hoy continuaron los reclamos por la falta de agua, un problema que afecta a varios barrios de la ciudad de Salta. Ante la larga espera por una respuesta, los vecinos se manifestaron en la empresa de Aguas del Norte, en España 887.

Desde hace días los vecinos de la zona oeste reclaman ante el crítico problema que atraviesan, no solo desde hace semanas, sino desde hace años. Desde las 10:30 se instalaron en la calle España para pedir una vez más una solución urgente.

"En barrio 20 de febrero cortan desde las 20 a las 7 am. Hace dos meses la situación es crítica, no llega el camión cisterna y cuando van no los autorizan los operarios a subir al tanque para llenarlos. No tenemos ninguna expectativa", comentó una vecina.

También agregaron que jamás se invirtió en el barrio para que este tenga un mejor servicio.

"Esto no es sequía, esto es desinversión", expresaron la mayor parte de los salteños que se formaron parte del urgente pedido.

En tanto, se presentó en el lugar el nuevo Presidente de Aguas del Norte, Ignacio Jarsún. Y declaró: "tenemos la posibilidad de hacer lo que tenemos que hacer. Si hay que hacer obras vamos a hacerlo, si tenemos que contratar más camiones vamos a contratar. Si hay que mejorar los servicios lo vamos a poder hacer. No tengo excusas, tengo un desafío enorme que es que esta empresa funciones".

A la vez, dijo que primero se encargarían de terminar las obras que están sin finalizar, y que todavía hay mucho trabajo por hacer, por ese motivo decidió escuchar en persona los reclamos de los salteños.