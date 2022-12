EMPLEADOS SE MANIFIESTAN EN VIALIDAD

En vialidad se está llevando a cabo una manifestación por un compañero que falleció en un accidente en Güemes. Era empleado administrativo y lo enviaron para hacer tareas que no le correspondía.

En vialidad nacional se está llevando a cabo una manifestación por un compañero que falleció en un accidente en Güemes. Era empleado administrativo y lo enviaron para hacer tareas que no le correspondía.

Uno de los trabajadores en diálogo con el programa Un Nuevo Día que se encuentran manifestándose por su compañero Matías Arias quien falleció el día domingo en un accidente, "pedimos justicia y que se nos aclare por qué hubo tantas irregularidades en la salida de comisión de esta persona. Al no haber chofer asignado para esta salida, le fue un poco impuesta esta salida haciendo uso del poder para que se dirigiera al norte a cumplir con funciones que nada tiene que ver con vialidad".

Manifiesta que salió en un vehículo que no se encontraba en condiciones, que no tenía revesa.

"El día domingo obligar a esta persona a salir sin haber descansado implicó que pierda la vida, entonces pedimos que se aclare y se investigue que todo los responsables de esta salida en condiciones irregulares paguen lo que tengan que pagar, que se haga justicia".

Para entender como fueron los hechos, comentan que Matías viajaba en un vehículo que no se encontraba en condiciones. Pasando la localidad de General Güemes intentó pasar un camión y el vehículo no le respondió, no le dio la fuerza necesaria y se encontró de frente con un colectivo, "el accidente fue terrible", afirmó el trabajador. Se pudo conocer que lo velaron a cajón cerrado debido a la gravedad del accidente.

"Esta es la gota que rebalsó el vaso, las irregularidades que se ven en la institución vienen de hace rato y esta es la consecuencia del mal manejo que se lleva dentro de la institución, no es la única falencia que hay".