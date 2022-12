ASALTARON EN BUENOS AIRES UN MICRO DE CACHI TURISMO

Asaltaron el día 14 de diciembre a 44 salteños que viajaron en un tour de compras de la empresa Cachi Turismo a Buenos Aires.

En diálogo con Todo Salta Noticias Romina, una de las damnificadas comentó que vivieron una pesadilla, comenzó su relato comentando que salieron el día 13 a las 06:00 de la mañana, cuando estaban llegando a la salada a las 02:30 de la mañana del día 14 los interceptaron dos vehículos: una camioneta y un auto.

"El chofer tuvo que parar cuando nos interceptaron y ahí es cuando subieron aproximadamente ocho ladrones, estuvieron más de 40 minutos, nos toquetearon enteros para sacarnos todo, nos revisaron uno por uno para sacarnos todo".

Comentó que la cámara que el colectivo tenía era para el chofer, ellos presentaron en la policía de Buenos Aires la denuncia. Los atendió la policía federal porque el hecho sucedió en La Matanza y la policía no quiso hacer nada al igual que gendarmería. No recibieron atención médica después de tantos golpes que recibieron, "un chico que recibió tantos golpes en la cabeza le sangraba la cabeza y se puso a pelear para ver si conseguía que hagan algo. Nos tuvieron 40 minutos secuestrados en el colectivo y no pasó nada, porque somos salteños parece que no tenemos derecho de reclamar nada".

Les robaron celulares, dinero, ropa, maquillaje, entre otras cosas, desvalijaron el micro y buscaban a la coordinadora, los pasajeros no contaban con una coordinadora de viaje, pero ellos insistían y decían que "la coordinadora tenía más plata y que le querían sacar todo".

Romina relató que los golpearon con mucha fuerza, "nos toquetearon enteros, nos metían la mano por todos lados para ver si teníamos más plata a las mujeres y a los hombres los desnudaron".

Toda la situación fue dentro del vehículo no los hicieron descender en ningún momento, fue en movimiento y uno de los ladrones manejaba el micro de viaje, los llevaron hasta La Matanza y los dejaron tirados ahí, "le pedimos a uno de los choferes que no estaba tan herido que nos lleve y nos saque de ahí y llegamos a una estación de servicio pero las tres policías mujeres que se encontraban ahí no reaccionaron, nos tomaron los datos así no más y no hicieron nada".

Desde la empresa de Cachi Turismo les avisaron que tienen que esperar a ver que les dicen desde el seguro, "no sabemos si el seguro es para nosotros o para la empresa".

En cuanto a la atención médica comentó que en una ambulancia llevaron a cinco personas, no tenían como curarlos con las gases, "fue un desastre".

Fueron hasta el hotel de la empresa y la dueña les dio $5.000 y ellos tenían que comer ese día y les tenía que alcanzar para poder volver a Salta, "cinco mil pesos no es nada".

Desde la empresa les dijeron que si reaccionaban por otros medios no iban a obtener nada.