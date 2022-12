AUTOCONVOCADOS ACOMPAÑA EL PEDIDO DE UNA ENFERMERA DESEMPLEADA

Continúa el pedido de una enfermera que trabajó durante el período de pandemia y que ahora se encuentra sin trabajo, solicita ser reincorporada y sus compañeros autoconvocados están apoyando la causa.

La enfermera menciona que tiene un expediente generado en el Ministerio pero aún no tiene respuestas. Se encuentra desempleada hace seis meses, "yo soy enfermera COVID, hace dos años que me encontraba trabajando en el Hospital de Cerrillos y por una foto que se viralizó no me renovaron el contrato".

Van a seguir ya que ella expresa que es su derecho y mencionó que el Ministro se comprometió.