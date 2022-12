HINCHAS ARGENTINOS COLMARON EL AVIÓN QUE PARTIÓ A QATAR

Más de 260 hinchas argentinos, entre ellos familiares de jugadores de la Selección, partieron esta mañana desde el aeropuerto de Ezeiza rumbo a Qatar en un vuelo especial de Aerolíneas Argentinas para presenciar el partido que el viernes el combinado albiceleste disputará ante Países Bajos por los cuartos de final del Mundial de fútbol.

El vuelo AR1918 despegó a las 8.56 y tiene prevista su llegada a Doha este miércoles a las 10.30, tras una escala de abastecimiento de combustible en Roma, por lo que los 269 pasajeros estarán en tierra qatarí dos días antes del match.

Se trata del noveno vuelo especial con destino a la capital de Qatar que realiza Aerolíneas Argentinas por el Mundial, cuyos pasajes se agotaron el domingo a la noche horas después de haber sido confirmado tras la victoria el sábado del combinado dirigido por Lionel Scaloni ante Australia, que otorgó el pase a cuartos, destacaron fuentes de la empresa a Télam.

Entre las expectativas y el nerviosismo por el viaje, una decena de pasajeros presentaron problemas con la "Hayya Card", la tarjeta que contiene la información de la persona que viaja y es obligatorio presentar para ingresar a Qatar y a los estadios del Mundial.

Aerolíneas decidió esperar "hasta último momento" para que los viajeros resolvieran la situación con la tarjeta clave para moverse en Qatar, lo que finalmente ocurrió y despejó la partida del vuelo.

"No era un problema de la compañía, es algo que exige el Gobierno de Qatar y no podíamos dejar embarcar a nadie que no cumpliese con esos requisitos, porque de lo contrario Aerolíneas puede ser severamente sancionada", dijo una fuente de la empresa a Télam.