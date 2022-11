UN ESTUDIO AFIRMA QUE SER INFIEL PUEDE ELEVAR LA AUTOESTIMA DE LAS MUJERES

Según un estudio, los hombres son más propensos a declarar una baja autoestima y una disminución de la satisfacción vital después de haber tenido una aventura amorosa, mientras que en el caso de las mujeres ocurre lo contrario.

Investigadores de la Universidad de Tilburg (Países Bajos) recogieron datos de adultos alemanes durante 12 años y les preguntaron por su bienestar y sus relaciones. A partir de una gran cohorte, se centraron en 609 personas que habían participado en un affaire y 338 que habían sido víctimas de uno.

El análisis reveló que, en general, las mujeres que engañaron informaron de un aumento de la autoestima y la satisfacción vital tras la aventura. Mientras tanto, lo contrario parecía ser cierto para los hombres, que sufrían más después de cometer el adulterio.

“Nuestros análisis detectaron un grupo de participantes que parecen recuperarse e incluso prosperar después de la infidelidad... las mujeres infieles. Potencialmente, es más probable que las aventuras de las mujeres sean el resultado de la insatisfacción de la pareja y, en consecuencia, la aventura puede ser una llamada de atención para sus parejas, lo que conduce a un cambio de comportamiento positivo”, reza el estudio, publicado en la revista Psychological Science.

Sus resultados también revelaron que el engaño fue precedido por una disminución gradual de la satisfacción personal y de la relación durante varios años. Esto puede deberse a varias razones, como la falta de comunicación sincera o un acontecimiento vital importante, como el nacimiento de un bebé.

La directora del estudio, la profesora Olga Stavrova, sugirió a The Times que la infidelidad de las mujeres se debía a la escasa satisfacción de la relación a largo plazo. El aumento de su bienestar por tener una aventura se debió probablemente a que sus necesidades personales fueron finalmente satisfechas, y también posiblemente como resultado de que fue una “llamada de atención” para sus parejas, que entonces hicieron “cambios de comportamiento positivos”.

“El amor es una construcción, un punto de llegada. Tiene que ver con el tiempo, con la entrega, el compromiso. El deseo es urgente, instantáneo y puede surgir aunque estemos enamorados. Es complejo de aceptar, a veces incluso molesto. Pero por muy enamorada que esté una persona, siempre está la posibilidad de que en su camino se cruce alguien que le guste”, explicó a este medio el reconocido licenciado en psicología Gabriel Rolón.

Y remarcó: “Hay que entender algo: la fidelidad no pasa por el hecho de estar o no con otra persona. La fidelidad tiene que ver con un acuerdo y la infidelidad tiene que ver con la ruptura del acuerdo. La fidelidad no es un acto natural sino el producto de una decisión. Decisión que, generalmente, se sostiene con un gran esfuerzo”.