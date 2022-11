El voraz incendio que arrasa en la ciudad de Orán ha puesto en movimiento a varios brigadistas del país para poder ayudar a sofocar los enormes focos ígneos.

El fuego inició en el lateral oeste de la ruta nacional 50 y se extendió desde el ingreso sur al norte de dicha ciudad. No es algo que haya iniciado de la noche a la mañana, sino que este problema ambiental data del viernes de la semana pasada. Por ahora, fueron afectadas entre 5 y 7 mil hectáreas.

En tanto, para conocer más de esta situación, en comunicación con Leticia Tordoya, periodista de Orán, de RadioBit Fm, contó en UnNuevoDía que desde el viernes se encuentran en alerta roja.

"Orán está ardiendo desde hace mucho tiempo, hay más apoyo pero los incendios no cesan", dijo la periodista, detallando que en un principio, el día que comienza a arder la ciudad, solo cinco personas trataban de controlar el fuego.

"El viernes todavía no se había recibido apoyo, cinco personas de defensa civil que se encontraban trataban de calmar el fuego. El coordinador envió un mensaje por WhatsApp y en sus estados para llamar la atención y conseguir ayuda", relató la colega.

Desde el dicha fecha, las llamas arrasan en varias comunidades.

Brigadistas del Servicio Nacional del Manejo del Fuego se sumarán entre hoy y mañana para combatir el incendio. en focos de incendio en los departamentos de Orán e Iruya.

Por otra parte, Leticia destacó que la ciudad no ha parado pese a la complicada situación que están viviendo. "Por ahora no se ha suspendido ninguna actividad, se recomendó no realizar actividades físicas pero todo lo demás se continúa con normalidad", contó.