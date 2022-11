ABUSARON A UNA NIÑA WICHI: "LA ENCONTRÉ TIRADA COMO A UN PERRO"

Durante las últimas horas se dio a conocer la terrible noticia de una niña wichi de 12 años que fue alcoholizada, violada y golpeada brutalmente por sus atacantes. La menor pertenece a la Comunidad wichí “Bajo Grande”, ubicada en Santa Victoria Este y sus atacantes pertenecerían a la misma comunidad.

El periodista Luis Mena, del medio Mosconi TV Color, el cual dio visibilidad de este hecho, habló con el programa UnNuevoDía, en donde detalló lo sucedido.

"Esto se dio el jueves, hoy se dio a conocer porque tal vez, como no murió, no se iba a poder contar", remarcó el periodista, haciendo hincapié en que esta situación lamentablemente no es nueva, y que en muchos casos hasta pasa desapercibida.

Luis Mena, logró hablar con la madre de la niña agredida, quien contó cómo se enteraron de lo que le había pasado a su hija: "La encontré tirada como a un perrito".

Por el caso quedó detenido su primo de 14 años, que pertenece a la comunidad y del cual el periodista aportó que "aparentemente consumía bebidas alcohólicas y tenía antecedentes en la comunidad". Por desgracia, "lo que dictamina la justicia es lo que ha sorprendido porque lo mandaron a la casa al ser menor de edad, estuvo retenido solo unas horas", contó el colega Mena.

Hizo énfasis también en la situación en la que encontró a la familia de la niña wichi al llegar al hospital Juan Domingo Perón. "Los hermanitos, madre y padre duermen en los pasillos, sin higiene, sin atención psicológica, sin comida".

Pese a que la menor actualmente permanece fuera de peligro, esta familia está totalmente sola.