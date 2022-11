FÚTBOL FEMENINO: "CUANDO MENSTRÚO NO VOY A ENTRENAR PORQUE NO TENEMOS BAÑO"

Jugadoras de fútbol profesional contaron su realidad, haciendo visible una vez más la enorme brecha que todavía existe en el mundo del deporte, entre hombres y mujeres: “Cuando menstrúo no voy a entrenar porque no tenemos baño”.

En la primera división, hay clubes con todo su plantel profesionalizado, mientras que otros no proveen ni las condiciones básicas para llevar adelante la actividad. Salarios impagos, predios en malas condiciones y la desidia de la dirigencia.

En un informe realizado por TN jugadoras profesionales contaron la realidad con la que practican, en donde las jugadoras de Villa San Carlos, denunciaron que durante el torneo muchas debieron ausentarse a los entrenamientos debido a que en el lugar dispuesto para los trabajos no contaban con baños para higienizarse.

A casi cuatro años de la semiprofesionalización de la primera división del fútbol femenino en la Argentina, la reglamentación establece que los clubes deben tener al menos 12 jugadoras con contrato.

Este es un primer punto que marca enormes diferencias: hay clubes que tienen la posibilidad de superar ese piso mínimo y de pagarles salarios a todas (o casi todas) sus jugadoras (como Boca, River, UAI Urquiza o Racing). Esos sueldos, a veces, son más altos que el básico, que actualmente está en 50 mil pesos brutos mensuales. Además, las instituciones pueden llegar a garantizar otras necesidades como vivienda, provisión de viandas o de comedor y becas de estudio.

“A veces las cosas se complican. Nosotras y el cuerpo técnico hacemos lo que podemos. Las condiciones en las que entrenamos no nos acompañan”, explicó Claudia Sánchez, referente del equipo de Berisso.

En cuanto a lo deportivo, contó que las prácticas solían ser en canchas de fútbol 9, cuando los partidos se disputan en campos de juego para 11. “Se nos complica, son dimensiones totalmente diferentes”, argumentó en declaraciones al canal DeporTV.

Pero lo cierto es que ni siquiera las condiciones básicas de higiene estaban aseguradas para las jugadoras: “Donde entrenamos no tenemos baños, no tenemos inodoros. Nosotras menstruamos: yo cuando estoy en mi período, no voy a entrenar. En esas condiciones no se puede”.