MURIÓ UN EMPLEADO TRAS QUEDARSE ENCERRADO EN UN FREEZER

Sucedió en Nueva York, Estados Unidos. El trabajador de 33 años habría acudido a la panadería a las 3 am para limpiar el freezer y fue encontrado cinco horas después por sus compañeros.

Empleado de una panadería de Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos, se quedó atrapado por accidente en un freezer y fue encontrado cinco horas después por otros trabajadores que arribaron al local el jueves a la mañana, según la Policía de la ciudad de Nueva York. Los compañeros del hombre de 33 años lo hallaron muerto en el reconocido local Beigel’s ubicado en Avenue D, próxima a E. 56th St. en East Flatbush cerca de las 8 am, aseguró la Policía.

Estiman que la víctima, cuyo nombre no trascendió inmediatamente, ingresó a la panadería para limpiar el freezer a las 3 am. Este fue hallado 5 horas después por sus compañeros, según la Policía de Nueva York. El negocio es muy popular en el lugar y fue fundado en Cracovia, Polonia, la ciudad natal de los dueños, en 1934. Se hizo conocido por sus características galletas blanco y negro y sus pasteles Whoopie. Beigel’s luego se fue a Lower East Side en 1949 y por último, a Brooklyn mientras que el negocio, con una “sensibilidad del viejo mundo” reclamada, continuó creciendo.

No se sospecha criminalidad respecto del hecho y la Policía de Nueva York segura que no se presentaron signos aparentes de trauma en el hombre. Se llevará a cabo una autopsia para constatar cómo y cuándo murió. Los dueños de la panadería no hicieron ningún comunicado acerca de la tragedia.