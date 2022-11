PANADERIA SALTEÑA HACE UN IMPORTANTE DESCUENTO A JUBILADOS

En San Martin al 1876 se encuentra la Panadería BIBI en el que se está realizando un descuento del 30% a los jubilados que cobran la mínima por tiempo indeterminado en todos los productos.

"Esta iniciativa surge porque un jubilado no puede vivir con la mínima, después de trabajar tantos años ya comienzan los problemas de salud. Hay personas de 70 años que están buscando trabajo porque no llegan para tener para comer. No me hace bien ver a los jubilados haciendo colas de cinco o seis cuadras para cobrar entonces pensé que algo debía hacer para colaborar".

Cuenta que no le es fácil darles el 30% de descuento porque la situación de los panaderos es muy complicado por el costo de la harina entre otras cuestiones, pero con un descuento así "son unos pesitos que el jubilado puede ahorrarse".

Deben concurrir con algo que acredite que reciben la jubilación mínima, esto es fundamental para poder obtener este descuento especial.

Se pueden acercar a la panadería desde las 06:00 hasta las 23:00 horas de lunes a lunes, atendidos por sus propios dueños.