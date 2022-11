SANTA FE: DESESPERADA BÚSQUEDA DE NOAH, UN NENE DE DOS AÑOS

La madre del menor desaparecido desde el sábado en la ciudad de Santa Fe compartió más detalles de la búsqueda de su hijo, Noah. Contó que la última vez que lo vio fue el 29 de octubre a las noche.

El padre del niño le dijo que iba a hacer un mandado con Noah y con su madre, la abuela del nene. Las horas pasaron y no regresaron. Cielo, su mamá, se contactó con la policía e inició la búsqueda.

"Dijo que era cerca y que volvía enseguida. Hasta me dio un beso, se fue y nunca más volvió. Me desesperé, llamé y llamé y no me atendieron más. Llamé al 911, fui a los hospitales a preguntar por si tuvieron un accidente", contó la mujer.

Tras el seguimiento de las cámaras de seguridad, pudo conocerse que el hombre, la mujer y el niño llegaron a la Terminal de Ómnibus y según la declaración de una testigo habrían abordado a un colectivo con destino a Buenos Aires.

La mujer pide desesperadamente que le ayuden a encontrar a su hijo. Ante cualquier dato pueden comunicarse a:

- Correo electrónico: [email protected]

- WhasApp: 3425357756.

- Teléfono: 0800-5553348.

El pequeño es de tez blanca, ojos marrones, cabellos castaño claro largo hasta los hombros, vestía remera verde, short azul y tiene un arito en la oreja izquierda.