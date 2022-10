LA ANMAT PROHIBIÓ EL USO Y VENTA DE 14 ANABÓLICOS

La ANMAT prohibió el uso, la venta y la comercialización de 14 marcas de anabólicos. El organismo dispuso la medida a través de una publicación en el Boletín Oficial, debido a que no pueden asegurar las condiciones en las que fueron elaborados ni cuál es su verdadera composición.

El organismo recibió una notificación el pasado 30 de marzo por la División Delitos contra la Salud Pública y Falsificación de Fármacos de la Policía Federal Argentina.

A partir de ese momento se inició una investigación por diferentes productos secuestrados con intervención de la Fiscalía Federal en lo Criminal y Correccional de Tres de Febrero, para que se realice un informe respecto de ellos.

Por lo tanto el organismo resolvió que al no poder determinar "si fueron elaborados en las condiciones que indica la ley ni cuál es su verdadera composición, ni tampoco conocer la aptitud de los insumos utilizados para su fabricación a fines de ser usados por humanos o cuáles son sus efectos reales".

Cuáles son los anabólicos que prohibió la ANMAT

“Textech 200, stanozolol, testosterona propionate, UTLAB, Made in Hungary”

“King Propiobolic, propionato de testosterona, King Pharma”

“Winstrol, super micronized stanozolol, Medigen Human Pharmaceuticals, Germany”

“Cypionex, Testosterone cypionate, Medigen Human Pharmaceuticals, Germany”

“T-Prop (testosterone propionate), Medigen Human Pharmaceuticals, Germany”

“Clen 40, clenbuterol HCL, Medigen Human Pharmaceuticals, Germany”

“Testo Propio, Testosterona Propionato, Cronos Lab SA”, “Estanozolol comprimidos, Cronos Lab SA”

“Clenbu-40, clenbuterol hcl, Xtreme Labs, Made in Germany”

“Tamoxi-20, tamoxifen, Xtreme Labs. Made in Germany”

“Proviron, mesterolone, Xtreme Labs. Made in Germany”

“Clomifeno, GEN STRONG, Industria Argentina”

“Testogar, testosterona propionate, Mager Pharmazeutischer Tierarzt”

“Winstrol Omegabolic, stanozolol, Omegabolic”

“Methandienone, T Pharma” y “Stanozolol, T Pharma”