Hace unas horas ingresó una llamada al sistema 911 advirtiendo que se activaron las alarmas del "Peñon del Águila" en Belgrano al 200.

Las puertas estaban abiertas, el lugar tiene dos cámaras de seguridad, aún no dieron con el propietario del local cervecero por lo que no aún no se sabe si se llevaron cosas o no. La policía ya se retiró del local.

A simple vista no hay daños en las puertas, en los bancos ni en las mesas.