RECLAMO Y CORTE DE CALLE EN LAS OFICINAS DEL ANSES DE CALLE JUJUY

En las oficinas de ANSES en estos momentos se está realizando un reclamo y corte de calle para poder ser inscriptos en el refuerzo alimentario.

El referente de Acción Popular expresó que: "Nos están diciendo que este bono es para la gente más carenciada y estamos viendo que esto no es así, el gobierno nacional está dando la ayuda para su capital no más, acá cumplen con los requisitos y no puede ser que no les estén pagando. Pedimos que se organicen en la atención porque están realizando una muy mala atención y esto no puede ser".

También reclaman que les rechazan el refuerzo por tener cuenta bancaria y es por este motivo que están enojados ya que afirman que lo tienen porque ANSES lo hizo para poder cobrar el IFE.

"Nos vamos a quedar acá a esperar una respuesta y que Josefina Nallar nos reciba".