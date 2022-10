LA DELEGACIÓN DE SALTA ESTÁ LISTA PARA INICIAR SU COMPETENCIA EN LOS JUEGOS EVITA

Los 20 ómnibus que trasladaron a la delegación salteña que participará desde hoy en los Juegos Nacionales Evita arribaron a Mar del Plata donde se disputará la instancia final del torneo más importante del deporte amateur de Argentina que en sus diversas etapas, este año incluyó a un millón de participantes.

En Mar del Plata este domingo la delegación realizó el clásico paseo por la rambla de la ciudad de la costa atlántica, donde estuvo acompañada por el secretario de Deportes Sergio Chibán. "Somos la primera delegación en llegar a los Juegos Evita y eso debemos agradecer a nuestro Gobernador Gustavo Sáenz que hizo todo para que estemos un día antes de la inauguración y dos días antes de la competencia", indicó.

Hoy se realizará la inauguración oficial de los Juegos donde estará el ministro de Turismo y Deportes de Salta, Mario Peña, acompañando al ministro nacional Matías Lammens.

Los Juegos se disputarán en Mar del Plata del 24 al 29 de octubre y los adultos mayores en San Luis del 7 al 11 de noviembre.

Están dirigidos a niños, niñas y jóvenes de 10 a 18 años y los deportistas salteños participarán en las siguientes disciplinas y en las categorías sub 14, 15, 16, 17 y 18: Acuatlón, Judo, Rugby, Ajedrez, Karate, Atletismo, Futsal, Fútbol 11, Levantamiento Olímpico, Taekwondo, Bádminton, Fútbol 7, Tenis, Básquet 3 vs 3, Lucha Libre, Tenis de Mesa, Básquet 5 vs 5 Gimnasia Artística, Natación, Tiro, Boxeo, Gimnasia Rítmica, Natación Artística, Tiro con arco, Canotaje Gimnasia, Trampolín, Vóleibol, Cestoball, Handball, Patín Artístico , Vóleibol de Playa, Ciclismo Handball de playa, Patín Carrera, Ciclismo de Montaña, Hockey Pelota Paleta.