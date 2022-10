El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció este jueves la apertura de inscripciones para acceder al nuevo bono -que el Gobierno llama Refuerzo Alimentario- de $45.000 para adultos sin ingresos y con pago en dos cuotas iguales de $22.500.

La suma, que se acreditará en noviembre y diciembre, podrá solicitarse desde el lunes 24 de octubre, en las más de 400 oficinas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANES) distribuidas en todo el país y sin turno previo. La inscripción permanecerá abierta por 15 días.

“Con la Directora Ejecutiva de ANSES, Fernanda Raverta, coordinamos la implementación de la inscripción para el Refuerzo Alimentario para Adultos sin Ingresos que comenzará el 24 de octubre. Será de $45.000 en 2 cuotas de 22.500 en los meses de noviembre y diciembre”, detalló el funcionario en redes sociales.

Bono ANSES: quiénes pueden inscribirse al nuevo refuerzo de ingresos

El nuevo bono de $45.000 de ANSES podrá ser solicitado por aquellas personas de entre 18 y 64 años que no perciban ingresos, asistencia del Estado ni tengan bienes registrados.

La inscripción al nuevo bono de ANSES de $45.000 será personal y podrá realizarse sin turno a partir del lunes 24 de octubre en todas las oficinas del organismo previsional.

Bono ANSES: dónde inscribirse al nuevo refuerzo de ingresos

ANSES cuenta con más de 400 oficinas de atención al público desplegadas en todo el país y en las que, desde el lunes 24 de octubre, podrán completar el formulario de inscripción al nuevo bono de refuerzo.

Para conocer el listado de dirección y horarios, ingresar a “Oficinas de atención al público”.

Bono ANSES: cuáles son los requisitos para anotarse al nuevo refuerzo de ingresos

ANSES confirmó cuatro requisitos para poder anotarse el nuevo bono de refuerzo de $45.000.

*Tener entre 18 y 64 años;

*No poseer trabajo registrado ni ingresos de ningún tipo;

*No ser titular de ninguna prestación (jubilación, pensión, Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Asignaciones Familiares, Progresar, Desempleo, Potenciar Trabajo, entre otra),

*No contar con Obra Social o Prepaga.

Bono ANSES: qué pasa con la AUH, AUE, Potenciar Trabajo y Becas Progresar

De acuerdo a la información anticipada por ANSES, el nuevo bono de refuerzo de $45.000 no podrá ser solicitado por las y los beneficiarios de algún tipo de asistencia estatal activa al momento de su oficialización.

“No ser titular de ninguna prestación como jubilación, pensión, Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo (AUE), Asignaciones Familiares (AFH), Becas Progresar, Desempleo, Potenciar Trabajo, entre otras”, remarcó el organismo conducido por Fernanda Raverta.

Bono ANSES: cómo saber si tengo Obra Social o Prepaga

ANSES cuenta con un canal de consulta online desde dónde realizar la consulta de “Beneficiarios con Obras Social”.

Ingresar a http://servicioswww.anses.gob.ar/ooss2/ con CUIL, DNI y Código de Seguridad.