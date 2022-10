MILEI PRESIDENTE, MILEI CONTRA LA ESI, EL MINISTERIO DE LA MUJER Y EL INADI

Durante una entrevista con TN, el diputado ultraderechista reiteró lo que en discursos pasados ya había dicho: eliminar ESI, el Ministerio de la Mujer y el INADI.

Javier Milei no se guarda nada cuando está frente a las cámaras y hace unas noches atrás se manifestó en contra de la Educación Sexual Integral (ESI) y aseguró que, ante una eventual llegada a la presidencia, la eliminaría porque "se utiliza para adoctrinamiento".

Cuando se le preguntó sobre si continuaría la ESI, firme respondió que no, sosteniendo que “es un mecanismo por el cual lo que se hace es deformarle la cabeza a la gente ¿En tu casa no te lo van a enseñar eso?”. Y agregó: “De última, cuando vos decidís donde estudian tus hijos, vos convalidás el programa, no algo que baja del Estado con una intención de impulsar todo lo que tiene la línea de la izquierda y de la ideología de género", fue su insólita propuesta.

Además, Milei considera que “la ideología de género, los pueblos originarios, la ecología y el lenguaje inclusivo destruyen los valores de la sociedad”.

Lejos de acabar, el líder de ultraderecha expresó que en los colegios “persiguen a los que piensan diferente” y reiteró que “la gran mayoría recibe adoctrinamiento”. “Utilizan el colegio para lavar el cerebro, para perseguir a los que piensan diferente, para impulsar el socialismo, ¡esto es Gramsci puro!”, sostuvo.