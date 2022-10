DENUNCIÓ A SU PAREJA, NO LE TOMARON LA DENUNCIA Y SE SUICIDÓ

Una joven quiso denunciar a su pareja por violencia de género pero los efectivos de la comisaría a la que se dirigió no quisieron tomarle la denuncia porque “no estaba el oficial de turno”. tras la negativa, la mujer regresó a su casa “muerta de miedo” y se suicidó.

El hecho ocurrió este domingo en la localidad tucumana de Trancas. Una vez que se conoció la noticia, hubo disturbios en la municipalidad, la seccional involucrada y la casa de la familia del acusado.

“No entiendo por qué no hicieron nada. Ella fue a pedir ayuda a la comisaría de Trancas, pero no la escucharon. La corrieron. Desesperada y angustiada volvió a su casa y se ahorcó. No hay derecho a que hicieran eso”, dijo entre lágrimas Ernesto Campos, cuñado de la mujer, a los medios locales.

Noelia Soledad Sosa tenía 30 años, trabajaba en una estación de servicio y era madre de dos chicos. “Ella me dijo que estaba muy mal porque su pareja la había atacado. Contó que la tomó del cabello, la arrastró por la casa y que luego le destrozó el celular”, relató Campos.

Además, dio detalles de porqué en la comisaría no quisieron tomarle la denuncia. “Le dijeron que como no estaba el oficial de guardia, no podían hacer nada. Que regresara a la tarde que seguro lo encontraría”, precisó. Sin embargo, la mujer les suplicó por ayuda ya que su pareja estaba en la puerta del lugar esperando a que ella saliera: “Les dijo a los uniformados que ella no podía salir de ahí porque tenía miedo de que le hiciera algo malo”, detalló.

Como no hubo cambios en la postura de los agentes, la mujer volvió a su casa. “Estaba muy mal. La noté como rendida, que no había nada que pudiera hacer”, agregó su cuñado. “Él es un productor importante en la zona. Estaban de novios y ella se quedaba varias veces en su casa. Creo que ella nunca lo denunció porque lo amaba y aguantaba todo”, remarcó.

Además, contó que las amigas de Noelia le dijeron que él le daba pastillas para dormir o la encerraba en el baño para que no pudiera salir.