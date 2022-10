MANIFESTACION DE POLICIAS RETIRADOS

Retirados del Servicio Penitenciario y policías se encuentran desde el día de ayer realizando un acampe afuera de Casa de Gobierno ya que hace varios días que están pidiendo un aumento salarial.

Ayer se reunieron con el secretario del gobernador para poder mediar pero no se llegó a ningún acuerdo según pudieron comentar los policías retirados.

Solicitan una respuesta al gobierno, piden que los reciba el ministro de seguridad Abel Cornejo o el ministro Ricardo Villada.

Ramón uno de los representantes habló con Todo Salta Noticias y comentó que solicitan recibir los mismos aumentos salariales que los activos, "hay dos personas que están hace siete días realizando una huelga de hambre, estaban haciendo una huelga de hambre sólida y ayer comenzaron con una huelga líquida, es decir, es una huelga de hambre total".

Entre los carteles se puede leer: "repudiamos atrasos salariales y la gestión de UTP ya que a diario destruye la calidad de vida del retirado policial y servicio penitenciario".

Están por el pedido de sindicalización policial, la legislatura tiene el proyecto de sindicalización.

En la reunión registrada el día de ayer comentaron que el secretario de gobierno pide tiempo, "nosotros lo que no tenemos es tiempo, acá la gente está enferma, algunos trabajan porque no les alcanza el dinero, no tenemos tiempo".

Manifiestan que no tienen un sindicato, ni una representación legal que se siente a discutir los problemas que tanto la policía de la provincia como el servicio penitenciario tienen.