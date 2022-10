"JULIANA NO QUIERE QUE SEA CANDIDATO"¿HAY MACRI PARA EL 2023?

Aunque no lo parezca, las elecciones están más cerca que nunca y el ex presidente, Mauricio Macri, contó en LN+ que su esposa no quiere que vuelva a candidatearse.

Anoche el ex mandatario Mauricio Macri habló en el canal LN+ sobre las próximas elecciones presidenciales de 2023 y comentó que su esposa Juliana Awanda no comparte la idea de su postulación. “Juliana no quiere que sea candidato”, afirmó.

“¿Ella no quiere?”, consultó el periodista Jonatán Viale, a lo que el ex Presidente repitió: “No, no. Juliana no. Ella está de acuerdo en que sería bueno que no lo sea”, enfatizó Macri al responder la nueva consulta.

“Estoy batallando por la gente de la cual no me olvidé. El 41% del 2019 hoy se amplió, la gente quiere más cambio”, remarcó sobre quienes lo votaron en las últimas elecciones y de aquellos que todavía esperan su regreso.

Además insistió en que si Juntos por el Cambio vuelve al Gobierno el próximo año, la coalición opositora deberá “ir a fondo” con una serie de medidas de reducción presupuestaria o directamente de privatización de empresas estatales, y mencionó como caso testigo a Aerolíneas Argentinas, sobre la cual dijo: “Va a perder 700 millones de dólares y lo paga la gente que nunca viaja en avión”.

Macri también rechazó sumar a los liberales a JxC: “No, Milei va en su camino. Es respetable su camino, él construye su identidad. Creo en las ideas y en la libertad, el tiene su estilo y yo el mío”.