HUELGA DE HAMBRE EN EL MINISTERIO DE SEGURIDAD

En las puertas del Ministerio de Seguridad se encuentra Gabriel realizando una huelga de hambre por el pedido que viene realizando hace mucho tiempo cuando fue despedido en el año 2017.

En su cartel tiene escrito despido arbitrario por lo que al consultarle comentó que "se considera despido arbitrario porque yo tuve una sanción dentro de la policía sin fundamentos, se me solicitó la destitución por cesantía, yo me encontraba con una denuncia dentro de la cual llegó a manos de la justicia penal en cual fui absuelto y en el ámbito administrativo se me había solicitado una sanción por falta leve que dentro de la policía no corresponde una baja. Sin fundamentos en una instancia superior se me solicita la destitución por cesantía".

Desde ese comenzó a hacer su pedido de justicia porque siente que fue "perjudicado enormemente".

"El anterior Ministro me tiró prácticamente todo por la borda dos meses sin hacer ningún tipo de análisis de la situación, me encuentro hace dos semanas haciendo una manifestación que a partir de hoy se convirtió en una huelga de hambre".