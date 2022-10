PRACTICARON EUTANASIA A UNA JOVEN DE 23 AÑOS POR SUFRIMIENTO PSÍQUICO

El caso reción se hizo público días atrás y causó gran controversia por tratarse de una persona tan joven que no padecía ninguna patología física. Expertos apuntaron que el entorno médico de la joven debió ofrecerle otras opciones antes de la eutanasia.

Shanti De Corte, de 23 años, sufría de depresión severa y trastorno de estrés postraumático tras el atentado del ISIS en 2016 que mató a 32 personas e hirió a más de 300.

La joven, que en ese entonces tenía 17 años, se encontraba en la sala de salidas del aeropuerto belga de Zaventem el 22 de marzo de 2016 con sus compañeros de colegio para viajar a Italia cuando los terroristas detonaron una bomba. Logró escapar de la explosión, a la que siguieron otras dos detonaciones.

Pese a haber sobrevivido y a salir físicamente ilesa, Shanti sufrió constantes ataques de pánico y síntomas de depresión por las consecuencias psicológicas del episodio.

Fue internada en un hospital psiquiátrico en su ciudad natal, Amberes, para comenzar una rehabilitación mediante medicamentos antidepresivos. Sin embargo, intentó suicidarse en dos ocasiones, en 2018 y 2020.

Su madre, Marielle, describió el dolor de su hija al medio belga VRT: “Ese día (el de los atentados) la destrozó de verdad, nunca se sintió segura después de aquello. No quería ir a ningún sitio donde hubiera otras personas, por miedo. También tenía frecuentes ataques de pánico y nunca se libró de ellos”, precisó.

Shanti detalló sus experiencias después del atentado en las redes sociales y habló con franqueza sobre sus luchas de salud mental. “Tomo algunos medicamentos en el desayuno. Y hasta 11 antidepresivos al día. No podría vivir sin ellos. Con todos los medicamentos que tomo, me siento como un fantasma que ya no puede sentir nada. Quizá haya otras soluciones además de los medicamentos”, escribió.

“Hay algunos estudiantes que reaccionan peor que otros a los acontecimientos traumáticos. Y después de haberla entrevistado dos veces, puedo decir que Shanti De Corte era una de esas estudiantes frágiles”, dijo su psicóloga escolar en declaraciones a RTBF.

Shanti pidió la eutanasia por “sufrimiento psiquiátrico insoportable”.

La eutanasia se define como la práctica de acabar intencionalmente con la vida de una persona para aliviar su dolor y sufrimiento. Es legal en Bélgica para una persona que se encuentra en “una condición médicamente inútil de sufrimiento físico o mental constante e insoportable que no puede ser aliviado, resultante de un trastorno grave e incurable causado por una enfermedad o accidente”.

La solicitud formal para que se le practicara la eutanasia fue aprobada a principios de este año por dos psiquiatras, según la RTBF.

La fiscalía de Amberes inició una investigación tras recibir quejas de un neurólogo del hospital clínico académico UZC Brugman de Bruselas, pero finalmente desestimó el caso.

El juicio por los atentados en Bruselas se reanudará el 30 de noviembre

El juicio contra los acusados de los atentados yihadistas de Bruselas en 2016 se reanudará el 30 de noviembre, informó un tribunal belga tras haber sido postergado para reemplazar los controvertidos cubículos transparentes de los procesados.

Los abogados de defensa alegaron que no podían consultar libremente con sus clientes y pidieron que se retiraran los cubículos blindados. Un juez lo autorizó, al considerar que vulneraban el derecho a un juicio justo y el derecho europeo.

Entre los nueve yihadistas acusados por los ataques de marzo de 2016 en la capital belga se encuentra el francés Salah Abdeslam, y un décimo, presuntamente muerto en Siria, será procesado en ausencia.

El 22 de marzo de 2016 dos yihadistas se inmolaron con explosivos en el aeropuerto de Zaventem y un tercero lo hizo en una estación del tren subterráneo de la capital belga, en ataques coordinados que dejaron 32 personas muertas y 340 heridos.

Los ataques fueron organizados por la misma célula (que revindicó los atentados a nombre del grupo Estado Islámico) responsable por los atentados en París en noviembre de 2015, que provocaron la muerte a más de 130 personas.

Abdeslam ya fue condenado a perpetuidad en Francia por su rol en estos ataques en París.