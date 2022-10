BELIGOY Y BRITO PICANTES AL HABLAR DE RIVER

Federico Beligoy, ex árbitro aseguró que "no hay una campaña contra River". La historia no terminó ahí, ya que horas después el presidente de la institución, Jorge Brito, salió a cruzarlo por televisión.

En tanto Brito, el presidente del club, tocó el tema de la continuidad de Marcelo Gallardo y también del arbitraje argentino, el cual criticó sin vueltas: "Nosotros le pedimos a la AFA más claridad en las elecciones de los árbitros y sus sanciones. Contra Beligoy no tengo nada en lo personal, pero hoy claramente tiene una incompatibilidad de funciones teniendo ese cargo y al mismo tiempo siendo el que selecciona a los árbitros".

Los dichos de Beligoy en diálogo con Fútbol Sin Manchas, descartó cualquier conspiración contra el conjunto de Núñez: "No hay nada en contra de ningún club y menos de uno de los más grandes de Argentina y de Sudamérica. Son cosas, que supongo, se instalan para un beneficio propio o ajeno". Varios fallos polémicos -en el duelo ante Patronato por Copa Argentina se omitió una mano clara en el área rival-, así como los 30 partidos seguidos sin penales a favor, viraron la mira de River hacia los jueces.

El Director Nacional de Arbitraje comentó acerca de las quejas del director técnico de River: "No hablé con él, nuestras evaluaciones las hacemos puertas adentro. Le tengo mucho respeto a Gallardo por su carrera. Fue un excelente jugador que me ha tocado dirigir, es un excelente técnico y un ejemplo. No voy a entrar en ninguna polémica".

Mientras, en ESPN, Federico Beligoy aseguró que "los árbitros argentinos se equivocan como en todas las partes del mundo". Y añadió: "Gracias a dios, cada vez hay menos errores. El árbitro argentino es creíble en todas partes del mundo. Tenemos árbitros que van a dirigir a todas partes del mundo".