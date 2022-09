REQUISITOS PARA ENTRAR A QATAR

Todo visitante mayor de seis años que llegue a Qatar deberá presentar en el aeropuerto un test de resultado negativo de menos de 48 horas si es un test PCR y de menos de 24 horas si es un test de antígenos.

"Las personas que lleguen a Qatar no tienen que efectuar una cuarentena, sea cual sea su estado de vacunación o su país de origen", agregaron los organizadores de manera oficial.

Una de las grandes incógnitas de cara al arranque de la Copa del Mundo de Qatar 2022 ha sido disipada por el Comité Supremo de Organización cuando dieron a conocer durante la mañana de este jueves 29 de septiembre que la vacuna contra el COVID-19 no formará parte de los requisitos obligatorios para viajar al Mundial.

Pese a que meses atrás se mantenía la decisión de hacer obligatoria la inoculación para todos los visitantes, finalmente las autoridades informaron que los aficionados que se den cita en tierras qataríes no necesitarán guardar cuarentena, así como un comprobante de haber recibido alguna de las diferentes dosis contra COVID-19.

“Cualquier visitante de seis años o más debe presentar un resultado oficial negativo de la prueba PCR COVID-19 tomada no más de 48 horas antes de la hora de salida o un resultado oficial negativo de la prueba rápida de antígenos (RAT) no más de 24 horas antes de la hora de salida”, indicaron en un comunicado compartido con Infobae México.

Por otro lado, los visitantes deberán presentar un resultado de prueba negativo a esta enfermedad para poder ingresar al país. Esto aplicará únicamente para los mayores a seis años de edad y pueden ser PCR o antígenos: “La prueba debe realizarse en un centro médico del país de origen. Las autopruebas RAT no son válidas para fines de viaje”, resaltaron.

Los visitantes no están obligados a realizar una prueba de COVID-19 después de su llegada a Qatar. En el caso de las pruebas anti-COVID la de PCR no debe ser mayor a las 48 horas, mientras que para antígenos los aficionados entrarán solamente si el resultado no supera las 24 horas.

También detallaron que “cualquier persona que dé positivo por COVID-19 mientras esté en Qatar deberá aislarse de acuerdo con las pautas del Ministerio de Salud Pública” más específicamente un distanciamiento social de hasta cinco días.

Sobre el uso de la mascarilla o mejor conocida como cubrebocas el Comité Organizador de Qatar 2022 resaltó que solo se dispondrá en espacios sanitarios y transporte público.

Todos los visitantes de Qatar mayores de 18 años deberán descargar la aplicación EHTERAZ en sus teléfonos móviles a su llegada al país. Se requerirá un estado EHTERAZ verde (que muestre que el usuario no tiene un caso confirmado de COVID-19) para ingresar a cualquier espacio interior público cerrado.