VECINOS DE PEREYRA ROSAS PIDEN POR UN PARADOR

Vecinos del barrio Pereyra Rosas reclaman que los corredores ya no saben donde parar ya que la banquina está tapada por el barro.

Los vecinos hicieron el pedido correspondiente para que en la zona se realice la construcción de un parador pero hasta el momento no recibieron ninguna respuesta. Están muy preocupados por esta situación ya que se les imposibilita poder subirse al colectivo cuando se dirigen en sentido norte-sur porque tanto los corredores como las personas terminan totalmente embarrados.

Un vecino habló con Todo Salta Noticias y comentó que hace bastante que realizaron el reclamo y no solucionan la problemática, "los colectivos no pueden parar, hace más de cuatro meses que hicimos el pedido formal y no tenemos solución, solicitamos que se construya un parador y la colocación de un semáforo".