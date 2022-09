Siniestro vial en Avenida Kennedy cerca de la Escuela Agrícola, entre dos vehículos en ambos sentidos.

La camioneta Ford sufrió daños en la parte trasera izquierda, la rueda se salió de eje, se dañó la parte lateral trasera y el guardabarros. El utilitario tiene dañado la parte lateral izquierda.

Se acercó al lugar personal de tránsito y le realizaron el teste de alcoholemia a los conductores, el conductor de la camioneta Fiat dio positivo con un resultado de 0,15 alcohol en sangre. La conductora de la camioneta Ford Ecosport fue trasladada hacia una clínica quien se encontraba con su hija.

El conductor que dio positivo habló con Todo Salta Noticias y dijo que "están todos los papeles en regla, me dirigía a trabajar, venía a cargar combustible para dirigirme a Rosario de Lerma. Ayer consumí bebida alcohólica, me dormí y me levanté para ir a trabajar, el alcohol dura 72 horas. Cuando fue el accidente, me bajé y la fui a ver a la señora quien se encontraba en estado de shock y se la llevó la ambulancia, el semáforo estaba en verde pasé rápido y se puso en rojo, no alcancé a frenar y bueno".