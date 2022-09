NO TE DUCHES DURANTE UNA TORMENTA ELÉCTRICA

Dado que los rayos pueden viajar a través de las tuberías, "es mejor evitar todo tipo de agua durante una tormenta eléctrica. No te duches, ni te bañes, ni laves los platos, ni te laves las manos", señalan los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU.

"El riesgo de que un rayo atraviese las tuberías puede ser menor con las de plástico que con las de metal. Sin embargo, es mejor evitar cualquier contacto con las tuberías y el agua corriente durante una tormenta eléctrica para reducir el riesgo de ser golpeado por un rayo", añaden los CDC.

Ese no es el único peligro bajo techo. Mantente alejado de los porches y balcones, no te acerques a las ventanas o puertas, y "NO te acuestes ni te apoyes en suelos de concreto", señala la agencia.

Además, "NO utilices nada conectado a una toma de corriente, como computadoras u otros equipos electrónicos", señalan los CDC. "Aléjate de los teléfonos con cable. Los teléfonos celulares y los inalámbricos son seguros... si no están conectados a una toma de corriente a través de un cargador".

Un trueno se produce cuando cae un rayo al calentar el aire alrededor del rayo hasta "27.760 °C, 5 veces más caliente que la superficie del sol", dijo el Servicio Meteorológico Nacional. "Inmediatamente después del destello, el aire se enfría y se contrae rápidamente. Esta rápida expansión y contracción (crean) la onda sonora que oímos como trueno".

Los rayos pueden ser letales de muchas maneras. Según los CDC, un impacto directo suele ser mortal, pero pueden producirse lesiones como traumatismos, lesiones cutáneas y quemaduras, así como lesiones cerebrales, musculares y oculares, por tocar un auto o un objeto metálico alcanzado por un rayo. La corriente también puede viajar por el suelo, rebotar en una persona u objeto, o incluso salir despedida de objetos cercanos al suelo.