UNA MUJER DE 30 AÑOS SE AUTO PERCIBE "SIRENA EN ENTRENAMIENTO"

Este fin de semana comenzó a viralizarse la historia de una joven que en su tiempo libre se auto percibe sirena y revoluciono las redes, mucha gente que salió a criticarla, aunque para ella esto es un deporte que muy pocos conocen, llamado "mermaiding", el cual consiste en copiar los movimientos de las sirenas, con las piernas juntas en impulsos que nacen desde la cadera.

Ella se recibió de maestra y hoy sueña con ser una sirena profesional, también comenta que está entrenando muy duro para lograrlo.

Debido a su fuerte difusión salieron muchos haters a criticarla uno de ellos decía lo siguiente: "Como chubutense me da vergüenza. No porque se crea sirena, sino porque se cree sirena a 628 kilómetros de la playa más cercana".

A pesar de que muchos de usuarios se rieron del tema, la joven oriunda de Esquel no tuvo problema para ubicarlos: "Hola, soy yo. Para los que les preocupa: estudie 2 carreras y trabajo de lunes a sábados. También voy a terapia, tomo agüita todos los días y no me meto en la vida de los demás. Recomiendo", escribió Paula en Twitter, luego de recibir una enorme cantidad de críticas.