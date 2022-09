PUESTERA DE CAMPO LA CRUZ PREOCUPADA POR LA AMENAZA QUE RECIBIÓ

Una puestera que se ubicó en Campo La Cruz se encuentra preocupada porque recibió una amenaza.

"La preocupación es porque vinieron unos inspectores enojados diciendo que nos va a cargar si no levantamos en una hora, vienen los volquetes y nos cargan y nos secuestran el puesto. Esto no es justo porque cuando cargamos el formulario decía hasta fecha 16".

Ella tenía la esperanza de poder vender lo que no pudo en estos días pero no se lo permiten, manifiesta que los inspectores que la hablaron estaban muy alterados, ella entiende la situación pero dijo que "no está bueno que venga a tirarnos la bronca o amenazar con que nos van a retirar en camionetas, no estamos usurpando el lugar, compramos el metro y tenemos derecho de retirarnos dignamente acomodando las cosas, vendemos plantas y hay que acomodarlas".