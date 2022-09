EL PAPÁ DE BRENDA ULIARTE: "QUIERO QUE MI HIJA LE PIDA PERDÓN A CRISTINA KIRCHNER"

Tras quedar detenida Brenda Uliarte, la novia del atacante de la vicepresidenta Cristina Kirchner, el padre de la joven dijo que su hija "es muy manejable" y quiere que ella “le pida perdón” a la titular del Senado.

"Quiero que mi hija le pida perdón (a Cristina). Ella o yo. Yo también le quiero pedir perdón. Brenda jamás haría algo así, no le haría daño. Por favor, necesito que Cristina sepa que quiero hablar con ella y disculparme", expresó Leonardo Uliarte en Clarín.

"Está muy influenciada", aseguró el hombre, y añadió que "a Brenda le afectaron la mente, se dejó llevar" por su novio Fernando Sabag Montiel, detenido por intento de magnicidio.

Asimismo, sostuvo que su hija "no sabe ni donde está parada. A ella no le interesa la política, por eso me parece muy raro que haya hablado de la corrupción. Esa no es ella".

Indicó que "ella es una chica sana, no está educada así y cuando la jueza le tome indagatoria se va a dar cuenta que no tiene nada que ver, que estaba manipulada".

En radio Rivadavia, Leonardo Uliarte contó que solamente vio una vez a Sabag Montiel: "Ni me acuerdo de su cara. Brenda empezó a salir con él hace un mes, no es que eran novios hace rato".

"A mi sobrino, que habló con él, le pareció un bobo. Es de esos tipos que por fama son capaces de inmolarse, es esa clase de persona. Habrá visto que a John Lennon le pegaron un tiro y habrá querido hacer algo así, esa única razón me pongo a pensar", apuntó Uliarte.

