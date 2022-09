MURIÓ MAGDALENA RUIZ GUIÑAZÚ

Murió la periodista Magdalena Ruiz Guiñazú. La reconocida escritora y locutora tenía 91 años de edad. La noticia se supo poco después del mediodía, fue confirmada al aire por Jorge Lanata en su ciclo radial, y de inmediato causó conmoción y tristeza general. Era una figura querida y respetada.

Su último trabajo había sido en Radio Mitre, donde conducía un ciclo los sábados por la mañana, en que pasaba canciones clásicas que la emocionaban. Pero sus comienzos se remontan a la década del '50 y a lo largo de su carrera tuvo grandes hitos que la convirtieron en una de las figuras más importantes del medio. Además, a lo largo de su trayectoria ganó 15 premios Martín Fierro.

En las últimas semanas, había estado ausente de su programa en Mitre por su estado de salud. Según detallaron desde la emisora, "Junto a Miguel y Nicolás Wiñazki, en sus últimos años estuvo al frente de Magdalena y la noticia deseada. Previamente, había conducido Magdalena Tempranísimo (1987-2006) y también había formado parte de Lanata Sin Filtro en su regreso a la radio en 2014".

Una vocación fuerte

Nació un 15 de febrero. El año siempre fue un misterio, quizás por cuestiones de coquetería. Muchas veces se mencionó a 1935 como su año de nacimiento, lo cual daría 87 años de edad, pero en una entrevista publicada en mayo en Clarín, dijo: "No me pongo a pensar cuántos años tiene cada uno. El que no está conforme con su edad, lo debe pasar mal. Yo estoy muy conforme, tengo más de 90".

María Magdalena Teresa Ruiz Guiñazú era la novena hija de María Celina Cantilo Ortiz Basualdo y de Enrique Ruiz Guiñazú, un diplomático que fue Ministro de Relaciones Exteriores y Culto.

Su infancia y educación fue de privilegio, con buenos colegios y muchos viajes por el mundo. Podía hablar en perfecto inglés, francés o italiano. Abordaba temas de información general, cultura o política con igual idoneidad y solvencia.

Magdalena tuvo cinco hijos con su primer marido, César Doretti. Más tarde formó pareja con el abogado y empresario Sergio Dellacha, que murió en 2006. Era bisabuela.



En una entrevista que realizó este año con Clarín, recordó que la primera nota que la convirtió "oficialmente" en periodista fue hace 70 años: una conversación con la contralto estadounidense Marian Anderson.