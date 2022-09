¿EXTORSIÓN PARA NO DEJAR LA BANCA?

Frente al pedido de destitución en el congreso santafesino, Amalia Granata no se quedó callada y dijo que revelaría secretos incómodos de otros legisladores si avanzaban en su contra.

El atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner trajo consigo muchas polémicas, entre ellas la opinión de Amalia Granata que rápidamente hizo eco de su mirada frente al suceso de hace unos días.

A través de su cuenta de Twitter la diputada calificó el hecho como una “pantomima armada”, acusando de que todo fue un montaje, una fake news en la que un militante kirchnerista sería el autor del delito.

Una parte del Frente de Todos en la Cámara de Diputados de Santa Fe, pidió la expulsión de Granata "por ser una vergüenza y una generadora de odio serial". “Amalia Granata es parte de un monobloque, una provocadora serial, una hábil comunicadora, piensa que la política es un set televisivo y por lo tanto utiliza todas las mañanas para descalificar groseramente al resto.”, declaró el diputado del PJ en Santa Fé Luís Rubeo.

Claramente Granata no se quedó atrás y se burló de los calificativos que estaba recibiendo. Señaló que "no tienen los votos para echarla", recordándoles al Frente de Todos que cuenta con siete bancas en un cuerpo de 50 y requiere de dos tercios para que avance su iniciativa.

Continuó con un advertencia: "No me busquen, porque miren que voy a empezar a hablar de todos sus chanchurrios”, y agregó "sé todo en lo que andan, y voy a meterme no solo con sus amantes, también con sus familias, madres, hijos, con todos... No se olviden que además de política soy periodista e investigo”.