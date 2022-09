AUMENTÓ LA ASIGNACIÓN FAMILIAR POR HIJA E HIJA

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) anunció que aumentó la Asignación Familiar por Hija e Hijo para trabajadoras y trabajadores registrados y, por lo tanto, durante septiembre, octubre y noviembre, ascenderá a $20.000 para grupos familiares con ingresos que no superen los $131.208.

En este sentido, desde la entidad que dirige Fernanda Raverta puntualizaron que el incremento alcanzará a más de 1.8 millones de niñas, niños y adolescentes, y a más de 1.1 millón de trabajadoras y trabajadores registrados. Cabe aclarar que el resto de beneficiarios de esta asistencia también cobrarán con aumento; en su caso, del 15,53 por ciento dado por la Ley de Movilidad.

¿A quiénes aplica la Asignación Familiar por Hija e Hijo?

La Asignación Familiar por Hija e Hijo busca garantizar los derechos a la salud y educación de cada niña, niño y adolescente de la Argentina. Le corresponde a los siguientes ciudadanos:

Trabajadoras/es en relación de dependencia

Personas que cobren a través de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo

Trabajadoras/es monotributistas

Personas que cobren la Prestación por Desempleo

Personas que cobren la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur

Personas que cobren una Pensión No Contributiva por Invalidez o asignación por trasplante

Jubiladas/os y pensionadas/os

Quienes deseen cobrar esta prestación deben tener los datos personales y del grupo familiar actualizados en la Anses, e informar el lugar de cobro. Además, no deben superar los montos vigentes: el tope máximo del ingreso del grupo familiar (IGF) es de $ 316.731 y el tope máximo de cada integrante es de $ 158.366. Estos valores no rigen para la Asignación por Hija o Hijo con Discapacidad.

De igual manera, los hijos deben ser menores de 18 años, estar solteros y residir en el país, con excepción de aquellos que tengan una discapacidad para quienes no hay límite de edad, aunque en su caso es importante tener vigente la autorización para el cobro.