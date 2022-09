EL PRESIDENTE DECLARÓ FERIADO NACIONAL ESTE VIERNES

“He dispuesto declarar en el día de mañana feriado nacional para que, en paz y armonía, el pueblo argentino pueda expresarse en defensa de la vida, de la democracia y en solidaridad con nuestra Vicepresidenta. El pueblo argentino quiere vivir en democracia y en paz y nuestro gobierno tiene el firme compromiso de trabajar cada día para que lo logremos”, expresó.

“Es un hecho de enorme gravedad. El más grave desde que hemos recuperado nuestra democracia”, dijo el mandatario en un mensaje que se transmitió a través de los canales oficiales.

“Cristina sigue viva porque el arma no se disparó a pesar de haber sido gatillada”, expresó. Y agregó: “Este atentado merece el más enérgico repudio de todos los hombres y mujeres de la república. Estamos obligados a recuperar la convivencia democrática que se ha quebrado por el discurso del odio de distintos espacios políticos, judiciales y mediáticos”, agregó.

Por otro lado, el jefe de Estado manifestó que la “la paz social ha sido alterada” y llamo a “desterrar la violencia del discurso político y mediático y de nuestra vida en sociedad”.

“Me he comunicado con la jueza que investiga lo ocurrido y le he solicitado que esclarezca rápidamente las responsabilidades y los hechos. También le he solicitado que asegure la vida del acusado que hoy se encuentra detenido”, sostuvo el mandatario.