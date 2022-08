El jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta aseguró que va a mantener la seguridad en los alrededores de la casa de Cristina Fernández de Kirchner. También defendió la actuación de la Policía de la Ciudad durante la represión del sábado y adelantó que recusará al juez Gallardo, quien ordenó levantar el vallado.

"Estoy orgulloso de la actuación de la Policía de la Ciudad. Lo hicieron con muchísima responsabilidad aún cuando fueron agredidos directamente, con mucha violencia. Terminamos con 20 efectivos heridos y no hubo un solo manifestante herido, lo cual es una muestra más de capacidad y profesionalismo", sostuvo.



Larreta afirmó que el camión hidrante sólo intervino "para separar a la gente" porque "los manifestantes tiraron abajo con mucha violencia las vallas". Justificó la intervención al asegurar que "lo que era inicialmente una manifestación se había transformado en un acampe permanente".

"El kirchnerismo, con sus declaraciones, incita a la violencia. Por eso es que tenemos que tener siempre mucha paciencia, mucha templanza, mucho aplomo para aislar a los violentos y mostrarles que la violencia no es el camino", insistió el jefe de Gobierno porteño.

"Quienes están en contra de la ley son ellos. Nosotros no vamos a entrar en sus provocaciones, no vamos a entrar en la escalada del conflicto. Siempre vamos a buscar la paz", agregó. A continuación le habló directamente a Cristina Fernández de Kirchner.

"A usted, vicepresidenta, le quiero pedir que no siga incitando a las agresiones y a la violencia. No siga con sus declaraciones echando más nafta al fuego. Sus declaraciones son distracciones que no tienen nada que ver con las prioridades de nuestro país", sostuvo.

"Acá el problema no es quién hace la manifestación más grande, quién grita más fuerte, no es por ahí. La prioridad está en temas que ustedes no sólo no resolvieron sino que además se agravaron", afirmó Larreta.

"Señora vicepresidenta, es muy claro el modelo que usted defiende y el modelo en el que yo creo. Es la búsqueda de la paz contra la profundización de la grieta, las agresiones y las antinomias. Es la defensa de la República contra el atropello a las instituciones", concluyó.