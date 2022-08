EL CONCEJAL COLQUE SE PRESENTÓ EN LA FISCALÍA

El concejal Colque no fue encontrado en su domicilio, el día miércoles él apareció voluntariamente en la comisaría y ahí se le notificó que estaba citado en la fiscalía 5, Fiscalía de Violencia de Género y Familia ubicado en barrio Limache.

Debía presentarse ayer a las 10:00 de la mañana, no se presentó, avisó a las 13:00 que se iba a presentar a las 14:30 y no se presentó. En el día de hoy si se presentó y declaró, por este motivo no se presentó en el Concejo Deliberante. Lo que hizo el concejo de disciplina integrada por los 5 presidentes de cada bloque decidieron darle otra una segunda cita para hoy viernes a las 16:00, en caso de que no se presente a declarar van a emitir un dictamen desde la comisión de disciplina del concejo y allí van a revisar el lunes a las 17:00 que se realice una sesión especial con todos los concejales que sanción será aplicada.

El concejal José Miguel Gauffin comentó que por medios periodísticos se enteraron que el concejal Colque había postergado su situación ante la justicia, ayer luego de las 14:30 pidió una nueva modificación para hoy a las 10:00 de la mañana.

Le están dando la oportunidad para que pueda tener su derecho a defensa y lo citaron nuevamente a las 16:00 de la tarde en el día de hoy.

Establecieron una fecha para la próxima sesión especial para el lunes a las 17:00 en donde se va a tratar el tema con un dictamen que emita la comisión de disciplina de juicio político, "nosotros aspiramos que en esta invitación que le hicimos al concejal Colque que él pueda presentarse y que haga su descargo".

La carta organizadora establece claramente que para tomar una decisión disciplinaria tiene que haber una mayoría grabada de 14 concejales.

En caso de una expulsión toma la banca un candidato del mismo partido que representa al concejal Colque.

"Él está en su mandato, presentó ayer un pedido de licencia y ese pedido de licencia tiene que tomar un camino como todo en la presentación del concejo y debería tomar el estado parlamentario en la sesión ordinaria del día miércoles y de ahí aprobarla o no".

Los candidatos tienen la responsabilidad primaria de verificar que sus candidatos sean personas aptas para cumplir el cargo, " la ficha limpia habla de una segunda instancia, uno puede estar condenado y aún así presentarse legalmente, la ficha limpia creo que ha sido muy aspiracional, hay que mejorarla, pero quiero cargar la tinta en los partidos políticos, son ellos quienes tienen que tener la responsabilidad a elegir a sus candidatos".

"Los procesos son largos y no tienen la habilidad para desempeñar bien el cargo, antecedentes hay muchísimos, la justicia siempre ha puesto el foco en que se guarde el debido proceso, en que se guarde el derecho a defensa, pero nunca se mete en la evaluación política de estas decisiones que toman el cuerpo legislativo, no tiene nada que ver una cosa con la otra, el concejo puede tomar una determinación mucho antes que la justicia".

Hay muchos casos en el concejo donde se produjeron expulsiones.