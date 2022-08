TOMAN UNA ESCUELA DE COLONIA SANTA ROSA

Lidia, madre de un estudiante que asiste a la escuela, explicó por Aries que tras una reunión mantenida ayer, madres y padres de la comunidad educativa decidieron tomar el establecimiento hoy desde las 6 de la mañana. El reclamo es “para poder tener una institución digna para cada niño que sale y entra a ese establecimiento”.

“Tengo entendido que el Ministro está por acá, pero no quiere llegar a la técnica”, cuestionó la mujer. Aseguró que Cánepa reconoce las falencias en el edificio que “está mal construido, mal en todo, el baño, para los chicos, especialmente cuando llueve”.

Por su parte, la docente Georgia Romero aseveró: “Venimos reclamando el edificio desde siempre porque nunca tuvo un edificio”. La escuela pasó de una casa a otra, “se fue parchando, quedó lo que hay hoy, pero lo que más preocupa es la formación”, indicó.

“Se hizo un laboratorio, pero no tiene nada. No tienen heladera, ni siquiera tiene agua. No le hicieron la conexión de gas siendo que pasa por la vereda, hay un daño tremendo, sobre todo a los alumnos”, advirtió la docente en declaraciones a Aries.