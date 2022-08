MILAGRO SALA ASEGURÓ QUE TIENE PROBLEMAS ECONÓMICOS

“Shakira”, la exmano derecha de Milagro Sala la acusara de lavado de dinero, violencia y viajes al exterior relacionado con fuga de plata, la líder de la Tupac Amaru volvió a defenderse.

En este sentido, la dirigente política -que está con prisión domiciliaria-, volvió a desmentir las versiones que la acusan, con el agravante, de que se sumó otro testigo a la causa, un exchofer.

Este miércoles por la mañana Milagro Sala admitió que en reiteradas oportunidades hizo tours internacionales y que sus vuelos al exterior fueron para “dar charlas”. “En la mayoría de los lugares siempre iba a dar charlas y me pagaban el pasaje, no pueden decir que me pasé viajando el mundo gastando plata de la organización”, sostuvo la referente y continuó: “Dijeron que tengo cuentas offshore, me gustaría que las muestren”.

Incluso, la acusada explicó que arraiga problemas económicos, entre sus otras denuncias contra el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, a quien acusa como ideólogo de su situación judicial: “Estoy jodida de plata”.

Mirtha Guerrero contó que Milagro Sala poseía 27 propiedades, además de un hotel en Buenos Aires. “Dice que tengo departamentos, hoteles. Me gustaría que comience a demostrar dónde los tengo, la verdad que estoy tan jodida de plata que me gustaría saber dónde los tengo”, explicó la líder de la Tupac Amaru en declaraciones radiales. Además explicó que habla “con un libreto” y negó conocerla desde hace 26 años.

En este sentido, Milagro Sala dio detalles de algunos de su viajes al exterior. De todos modos, la referente social comenzó justificando que su marido siempre estuvo “bastante bien económicamente” y que solían ir de vacaciones a Uruguay.

Explicó también que visitó Bolivia seis veces mientras que Brasil, dos; Venezuela, también dos, para dar una charla y al momento del fallecimiento del expresidente Hugo Chávez. Perú, lo visitó en dos oportunidades para brindar charla, así como también Chile. A Italia fue una vez para una conferencia en una universidad; al Vaticano, dos veces, en la segunda por invitación del Papa después de que “Morales, y el grupo de delincuentes que tiene, mandaran a quemar”.