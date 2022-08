DETUVIERON A UN EX JUGADOR DE RIVER

Ezequiel Cirigliano, ex River, fue detenido ayer lunes por haber ingresado a una propiedad a los tiros para robar. Los vecinos fueron los que alertaron al 911 del suceso cuando escucharon los disparos, y una vez que llegó el móvil al lugar, se hicieron escuchar otros dos disparos.

Después de un buen tiempo tratando de sobrellevar la situación, la policiía logró detenerlo y revisarlo. Fue entonces cuando se dieron cuenta que Cirigliano llevaba un arma en su cuerpo y por eso se negaba a que lo revisen.

Este martes por la mañana los integrantes de la Unidad Fiscal número 7 de San Martín que instruye en la causa tomarán contacto con el sumario, pero, en principio, se lo imputaría a Cirigliano por tenencia ilegal de arma de guerra y violación de domicilio, aunque no haya ningún faltante material ni rotura en el lugar.

De acuerdo a las declaraciones de gente que lo conoce, el ex jugador se encontraba deprimido por no poder jugar al fútbol. En algún momento se lo definía como el sucesor de Mascherano, pero lo cierto es que no pudo mantener un buen rumbo en su vida como futbolista.

Surgido de las inferiores del Club Atlético River Plate y considerado en su momento una de las futuras joyas de la institución, no supo aprovechar su mejor momento y tras una serie de malos hábitos fue relegado del equipo de primera. A partir de este hecho su carrera fue en declive y su último club fue el Cynthialbalonga Calcio de la cuarta división italiana en la que firmó contrato en febrero de este año aunque solo llegó a jugar dos partidos.