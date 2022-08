MASSA Y WADO DE PEDRO VIAJRAN JUNTOS A NEUQUÉN

Después del reordenamiento ministerial y la redistribución de poder en el oficialismo, el kirchnerismo y el massismo redoblarán mañana los esfuerzos para barrer bajo la alfombra los roces que tiñeron la primera semana de Sergio Massa en Hacienda por los resistidos cambios en la polémica Secretaría de Energía.

Apurado por dar señales de unidad en la crisis económica, el flamante ministro viajará mañana a Neuquén, sede del yacimiento Vaca Muerta, junto a su par de Interior y devoto representante de Cristina Kirchner en la Casa Rosada, Eduardo “Wado” de Pedro, para participar de un encuentro organizados por YPF, uno de los lotes más importantes de la administración nacional que maneja el cristinismo a través de Pablo González.

El objetivo será mostrar una transición ordenada, como ya intentaron evidenciar desde Economía el lunes, luego de la confirmación de los reemplazos, con un encuentro entre el equipo saliente (en el cual permanece, sin embargo, el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Bernal), y los nuevos funcionarios. De todas formas, aún no hay novedades sobre el nombramiento de Gabriel Rubinstein, el técnico de perfil ortodoxo cercano a Roberto Lavagna que eligió Massa como viceministro y que fue vetado por Cristina Kirchner cuando trascendió que tenía una mirada crítica de su espacio. “Que dos días después de irse, Martínez siga participando de los actos, muestra que, a diferencia de otras áreas, no se van y no vuelven más, sino que se quedan para ayudar”, justificó su presencia un vocero del área.

En principio, adelantaron fuentes oficiales, Massa y De Pedro se reunirán con el gobernador Omar Gutiérrez y con diputados neuquinos para dar certezas sobre la demorada Ley de Hidrocarburos. Pero el plato fuerte serán cuatro anuncios de inversión y reglas vinculadas al sector. Según dijeron, se analizará también el proceso de llenado del gasoducto con 11.5 millones de m3 por día. Y no se descarta desde Neuquén especifiquen, a la vez, los detalles sobre el nuevo esquema de subsidios para las tarifas de gas y electricidad y topes al consumo que había adelantado el nuevo ministro a poco de asumir en el cargo.

Más allá de los alcances políticos de la visita, el objetivo de Massa, dicen en Economía, es acelerar la llegada de dólares por vía de inversiones y, en el mediano plazo, de exportación de energía. Con ese foco, YPF y la gobernación organizaron, en la misma jornada, un encuentro con empresarios petroleros y de la cadena de valor, donde los ministros intentarán transmitirles las “nuevas condiciones de inversión” para el año y medio que queda antes de las elecciones, y extenderles propuestas para incentivar la producción. “A los empresarios de Neuquén les va a interesar saber que por determinada cantidad de tiempo va a haber mayor capacidad de producción. Hoy se firmaron los pliegos que aseguran que esto se va a profundizar”, dijeron desde la Nación, en referencia al inicio de la obra del Gasoducto Néstor Kirchner.