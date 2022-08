SERENA WILLIAMS ANUNCIÓ SU RETIRO DEL TENIS

Terminará su participación en el próximo US Open (29 de agosto- 11 de septiembre), torneo tras el cual se retirará oficialmente del tenis.

Así lo anunció este martes con una extensa y emotiva carta en la que repasó sus inicios, el impacto de Venus Williams, su hermana, el de su padre y su madre, el de las derrotas y las frustraciones, el de su preparación como empresaria y, fundamentalmente, la influencia de su pequeña hija, Olympia, para tomar la decisión de terminar con su legendaria carrera justo a sus 40 años y 23 títulos de Grand Slam.

Toda mi vida, hasta ahora, ha sido el tenis. Mi papá dice que tomé una raqueta por primera vez cuando tenía tres años, pero creo que fue incluso antes. Hay una foto de Venus empujándome en un carrito en una cancha de tenis, y no podría haber tenido más de 18 meses. A diferencia de Venus, que siempre ha sido estoica y con clase, nunca he sido alguien que contenga sus emociones. Recuerdo haber aprendido a escribir mi alfabeto para el jardín de infantes y no hacerlo a la perfección y llorar toda la noche. Estaba tan enojado por eso. Borraba y reescribía esa A una y otra vez, y mi madre me dejaba quedarme despierto toda la noche mientras mis hermanas estaban en la cama. Ese siempre he sido yo. quiero ser grande Quiero ser perfecta. Sé que lo perfecto no existe, pero cualquiera que sea mi perfección, nunca quise parar hasta que lo hice bien.

La carta que Serena Williams publicó en la revista Vogue

Esta mañana, mi hija, Olympia, que cumple cinco años este mes, y yo íbamos en camino a conseguirle un nuevo pasaporte antes de un viaje a Europa. Estamos en mi auto y ella sostiene mi teléfono, usando una aplicación educativa interactiva que le gusta. Esta voz de robot le hace una pregunta: ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Ella no sabe que la estoy escuchando, pero puedo oír la respuesta que susurra al teléfono. Ella dice: “Quiero ser una hermana mayor”.

Olympia dice esto mucho, incluso cuando sabe que estoy escuchando. A veces, antes de acostarse, ora a Jehová para que le traiga una hermanita. (¡Ella no quiere tener nada que ver con un niño!) Yo también soy la menor de cinco hermanas, y mis hermanas son mis héroes, así que este ha sido un momento que necesito escuchar con mucha atención.

Créeme, nunca quise tener que elegir entre el tenis y una familia. No creo que sea justo. Si yo fuera un hombre, no estaría escribiendo esto porque estaría jugando y ganando mientras mi esposa hacía el trabajo físico de expandir nuestra familia. Tal vez sería más como Tom Brady si tuviera esa oportunidad. No me malinterpreten: amo ser mujer, y amé cada segundo de estar embarazada de Olympia. Yo era una de esas mujeres molestas que adoraban estar embarazadas y estuve trabajando hasta el día en que tuve que presentarme en el hospital, aunque las cosas se complicaron mucho del otro lado. Y casi hice lo imposible: mucha gente no se da cuenta de que estaba embarazada de dos meses cuando gané el Abierto de Australia en 2017. Pero cumplo 41 años este mes, y algo tiene que pasar.