LA POLICIA DE SALTA REALIZÓ RECOMENDACIONES A LOS HABITANTES DE LA RIVERA DEL PILCOMAYO

Con el objetivo de transmitir el mensaje preventivo que artículo la secretaria de prensa de Gobierno, Policía de Salta realiza diversas acciones en terreno, sumando a los efectivos de Subcomisaria Santa Victoria Este y Destacamento Alto la Sierra para la distribución de folletería y cartelería con el mensaje preventivo oficial.

Por su parte los operadores comunitarios de ambas dependencias realizan un abordaje de territorio transmitiendo las recomendaciones a los habitantes de las comunidades de la zona.

El Gobierno Provincial, en adhesión a la Secretaría de Articulación Federal de Seguridad de Nación, recomienda:

• No consumir agua

• No realizar pesca

• No consumir pescados

• No bañarse en el río

Esta medida se mantendrá hasta tanto se obtengan los resultados del análisis de agua que realizará el personal de la Secretaria de Recursos Hidricos de la Provincia.