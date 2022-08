SALTEÑO NO CONSIGUE QUE LO OPEREN

Un joven trabajador Güemense atraviesa una preocupante situación de salud que lo aqueja y a la cual no le puede encontrar una salida desde hace varias semanas.

Ricardo Maizares tiene 29 años y trabaja como albañil en la ciudad de General Güemes. Desde hace dos meses sufre permanentes cólicos biliares, con un diagnóstico establecido y una programación de cirugía de vesícula que recién se la podrán hacer a fin de mes.

Al parecer el servicio de Quirófano del Hospital Joaquin Castellanos, de la ciudad de Güemes esta colapsado, de acuerdo a lo que Ricardo comentó con suma preocupación, por lo que pueda ocurrir con su salud.

“Me duele mucho la boca del estómago. Me voy al hospital, me tienen unas horas y mandan a la casa de vuelta. El dolor es cada vez mas intenso y tengo miedo. Bajé como 20 kilos y todo me hace mal; hasta el agua a veces no puedo ni tomar y no tengo respuesta todavía desde hace dos meses con este problema” explicó.

Ricardo también contó que sus ingresos y altas del hospital en todo este proceso se repitieron seis veces en los últimos dos meses y que pese a ello no hay posibilidad de acortar los tiempos para la cirugía.

“Me han dado turno para el 23 de agosto recién y yo desde hace mas de 60 días tengo este problema. Cada vez que vuelvo al hospital me dan algo para el dolor, me ponen suero y calmantes y me mandan a la casa. En mi casa me atacan los dolores y tengo que volver al hospital y se repite todo de nuevo. Nadie puede hacer nada parece. Con la de hoy, ya es la sexta vez y la verdad es que tengo miedo por mi salud” expresó.

“Me dijeron que me tienen que operar de la vesícula. Me hicieron los estudios y una ecografía; tengo todos los estudios listos pero no puedo conseguir que me operen. Le explico al médico que no aguanto más los dolores, pero me dicen que el quirófano está colapsado y que tengo que esperar el turno”, sostuvo.

Otros pacientes afirmaron que el servicio de Quirófano vienen con problemas desde hace tiempo, según consignó EL Tribuno, y que las urgencias tampoco pueden atenderse. “Aquí si no tenés obra social estás en el horno. Les dan prioridad a ese tipo de pacientes y aquellos que no tienen cobertura los dejan esperando. Es tremendo lo que está pasando en el hospital” afirmaron.