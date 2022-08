GOLPEAN BRUTALMENTE A UNA ARBITRO

Durante un partido de la liga regional de Tres Arroyos, en Buenos Aires, entre los equipos de Garmense y Deportivo Independencia, uno de los jugadores golpeó a una jueza.

El jugador de Garmense, Cristian Tirone, autor del golpe, fue detenido luego de la agresión a Dalma Magalí Cortadi. Cristian se mostró molesto por un fallo de la referí, corrió por detrás de ella y la golpeó con su puño, además de propinarle patadas en el suelo hasta que fue apartado por otro compañero y más tarde por la Policía.

El jugador fue alojado en una dependencia policial en el marco del a causa caratulada como "lesiones leves y además por infracción a a la ley 11.829 de espectáculos deportivos". El partido con el Club Deportivo Independencia fue suspendido después de los incidentes.

Dalma habló del hecho y dijo “perdí el conocimiento. Me dio un golpe de puño en el cráneo. Me caigo y cuando me levanto, quedé mareada y con sensación de vómito”. Continúo diciendo “siempre hay sucesos de violencia en las canchas, pero que haya pasado con una mujer es la primera vez y por eso hay tanto repudio. Entre los varones hay mucha violencia”, indicó la joven de 24 años que dirige fútbol femenino y masculino.