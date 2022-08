SEGMENTACIÓN DE TARIFAS: HABILITAN EL FORMULARIO PARA REALIZAR CAMBIOS

A partir de este lunes se podrán realizar modificaciones en el registro en el que los usuarios solicitaron subsidios para los servicios. El formulario de rectificación de datos no tendrá fecha de cierre.

Mientras tanto, hasta este domingo por la noche eran 8.766.519 los usuarios que se inscribieron desde el 15/07. El plazo original venció el miércoles último, pero el Gobierno decidió extenderlo hasta el último día de julio para lograr que más usuarios puedan anotarse en el Registro de Acceso a los Subsidios de Energía (RASE).

De un total de 13,8 millones de hogares, sólo se anotó el 63,5%, cuando las autoridades nacionales estimaron que la quita de los subsidios sólo alcanzaría al 10% de los usuarios, los de mayores ingresos. Es decir que buena parte de ese casi 40% que no se registró va a perder los subsidios de forma gradual, en 3 bimestres, pero está en condiciones de pedir conservar los subsidios.

En este marco, las autoridades decidieron extender el plazo de inscripción para que ese 36,5% que no se anotó lo haga. En principio, la nueva fecha de cierre es el 15 de agosto. Deben anotarse todos los hogares, independientemente de si tienen 350 mil pesos netos totales de ingresos o no.

El monto sobre el cual regirá el umbral para conservar los subsidios (3,5 canastas que miden la pobreza del Indec) cambiará una vez por mes con el dato mensual que informa el Indec. Por lo tanto, si un hogar hoy no está alcanzado por la quita de los subsidios, si sus ingresos aumentan y superan mes a mes las 3,5 canastas básicas totales perderán el beneficio.

El Estado cruzará de forma automática los datos una vez por mes, y dará de alta o baja los subsidios en caso de que pueda identificar los ingresos. Si no están registrados los montos, será la persona que viva en el inmueble la que deba actualizar sus datos, en caso de que cambie su situación económica y requiera el subsidio.

Para ello, advierten que si no se completan los datos del formulario de inscripción en este momento de apertura al registro, más adelante no podrán actualizar su situación económica, por lo que es importante anotarse al registro, aunque al día de hoy sepan que no les corresponde conservar los subsidios. El formulario al completarlo da las dos opciones: conservar subsidios o rechazarlos.

Según indicó la Secretaría de Energía, sólo el 10% de los hogares de mayores ingresos debería dejar de percibir los subsidios de manera gradual, desde agosto hasta febrero, y abonarán la tarifa plena.

Los subsidios a la generación de luz y gas son idénticos para todos los hogares del país. El porcentaje del subsidio no varía, lo que hace que una boleta sea más cara en una provincia que en otra es el valor de distribución (el costo de las distribuidoras), cuyo precio lo regulan las provincias.