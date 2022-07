A LOS 42 AÑOS SUPO QUE ERA ADOPTADA, AHORA BUSCA A SU FAMILIA BIOLÓGICA

Todo surgió hace cinco años en San Luis, cuando falleció el papá de Gabriela Lucero Molina. La familia inició los trámites para la herencia y de repente llegó algo que le cambio la vida para siempre: un llamado anónimo que le avisaba que no era hija biológica del matrimonio.

Desde que se enteró, su vida dio un vuelco de 180°: “Me movilizó mucho, tenía sentimientos encontrados. Al principio no sabía si creer o no porque no tengo muchos datos concretos. Es difícil encarnar la búsqueda, pero no imposible”.

Procesar y asumir la situación en la que estaba le costó. En ese sentido, expresó: “No sospechaba nada, fue un baldazo de agua fría para mí. Durante 42 años viví una vida y de repente se me presentó una realidad que todavía me resulta increíble. Es un panorama nuevo porque es algo por descubrir”.

Los pocos datos que tiene Gabriela para reconstruir su historia

Para empezar a armar el rompecabezas, la mujer se contactó con la nursery que la cuidó de bebé y ella le brindó varios datos sobre su pasado.

En primer lugar -y es el dato que más la shockeó- fue que tiene un hermano gemelo. Según lo que le contó la niñera, ellos no nacieron en San Luis: “Pudimos haber nacido en Córdoba o La Plata, pero no recordaba porque era una persona mayor y pasaron muchos años”.

“Nos dejaron en el Sanatorio Ramos Mejía y cada uno tenía una familia asignada. Aunque nacimos el 17 de diciembre de 1974, la partida de nacimiento dice 24 de diciembre, día en el que fue adoptada”, sostuvo y contó que cuando visitó el hospital para pedir los papeles, le dijeron que “todo se había quemado hace años”.

Gabriela tiene 47 años ahora y no se da por vencida, es una deuda que tiene con ella misma: conocer sus raíces. “No me quiero ilusionar porque no sé si los voy a encontrar, pero soy muy positiva”, dice después de haber recurrido a las redes y a organizaciones dedicadas a la búsqueda de personas durante estos años.

“Con mínimo que sea el dato, a mi me sirve. Ahora estoy con las pilas más recargadas y tengo la esperanza de encontrarlos”, cerró emocionada.