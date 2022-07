CÓRDOBA: TRES HOMBRES VIOLARON A UNA NENA DE SIETE AÑOS

Una mujer denunció esta semana que su hija de siete años fue víctima de un abuso sexual en grupo el viernes pasado en una casa del barrio Los Boulevares de la ciudad de Córdoba. De acuerdo con el relato de la mujer, la nena estaba jugando a las escondidas con un amigo cuando se le acercaron los hombres y le ofrecieron ir a una casa para regalarle cachorros de gato.

"Le dijeron que tenían gatitos entonces cuando entró le taparon la boca y la acostaron en la cama. Estaban alcoholizados", contó la madre de la nena al canal El Doce de Córdoba.

La casa del hombre, donde ocurrió el abuso sexual agravado, queda a tres cuadras del domicilio de la víctima. Cuando la nena por fin volvió a su hogar le contó todo a su madre.

"Volvió a mi casa y me dijo 'mamá, me violaron'. Me contó que la manosearon y que cuando el dueño de la casa se durmió ella escapó porque los otros se habían ido", relató la mujer.

Madre e hija ya declararon ante la justicia en el Polo de la Mujer de Córdoba, donde se tramita la causa.