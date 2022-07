SE RETIRÓ DEL FÚTBOL PARA ACOMPAÑAR A SU ESPOSA

La historia se repite una y otra vez: mujeres jóvenes que dejan sus estudios, trabajos y emprendimientos personales para acompañar a sus esposos futbolistas cuando estos deciden seguir sus carreras en el exterior. Son pocas las veces que el proceso se da al revés. Sin embargo, hay excepciones, como la de Esteban Ruiz Díaz, que tiene 26 años y es jugador profesional o lo era al menos hasta hace unos días.

La semana pasada, Esteban se desvinculó del club Alvarado de Mar del Plata, equipo que milita en la Primera Nacional, y se retiró del fútbol. ¿El motivo? Se mudará a España ya que a su esposa le surgió una inmejorable oportunidad para seguir desarrollando su carrera profesional en ese país.

“A todos les parece raro, pero son decisiones que uno toma”, le dijo Esteban a TN del otro lado del teléfono en uno de los huecos que tuvo entre todos los trámites que tiene que hacer para poder irse del país y llegar a Europa con los papeles en regla.

Paula, la esposa de Esteban, es licenciada en Comercio Internacional y actualmente trabaja para una empresa de Estados Unidos. Hace un tiempo se le presentó la oportunidad de hacer un Máster en Santiago de Compostela, España. En el tiempo que dure ese perfeccionamiento profesional, percibirá una beca económica y, al terminar, tendrá salida laboral.

La chance que se le presentaba a su esposa era demasiado tentadora y, al mismo tiempo, Esteban ya no se sentía tan a gusto con su rumbo profesional. “Venía un poco cansado de que no se me den ciertos objetivos personales que tenía en el fútbol”, admitió.

Esteban y Paula son de La Matanza. Se conocieron en la escuela cuando ambos eran adolescentes. Allí nació un amor que trascendió los años, las mudanzas por el fútbol y, claro está, las decisiones profesionales individuales.

“En estos últimos dos años apostaba a jugar, a seguir creciendo y no se dio. Ya tengo cierta edad y siento que tengo que pensar un poco más allá”, señaló el ya exarquero.