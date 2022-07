VIVIÓ DIEZ AÑOS VIOLENCIA, LOGRÓ SALIR DE SU CASA PERO NO PUEDE VER A SU HIJO

Paola Otazo es víctima de violencia de género y realizó varias veces la denuncia contra su ex pareja y padre de su hijo, pero no se la tomaron. Pese a tener la custodia compartida del menor, la ex pareja de Paola no dejará que vea al chico hasta agosto.

Desde hace diez años Paola vive una pesadilla con su ahora ex pareja y padre de su hijo. Luego de haber soportado violencia de género, verbal, física y psicológica, logró salir de lo que se supone debería ser su hogar.

Tras la falta de respuestas por parte de la justicia, Paola decidió exponerse para dar a conocer el terror que vivió y vive cada día. Había pasado años tolerando todo tipo de actos violentos por parte de Fernando Torres, su ex pareja, todo para no dejar a su hijo solo, como cualquier madre haría.

"Todo el mundo me preguntaba por qué aguantaba tanto", recordó la mujer, en dialogo con TodoSaltaNoticias. "Recibía amenazas de mi ex pareja", expuso, como una de las razones por las cuales decidió en los primeros años no hacer nada, ya que cualquier acto que cometiera significaba el peor final para ella.

Durante la convivencia su hijo creció en un ambiente lleno de rencor, violencia y maltrato, y con el tiempo fue normal para él que su madre fuera rebajada por su papá. Con el tiempo las vivencias del menor se vieron reflejadas en la escuela, y cuando Paola logró salir de la casa del terror en la que vivía, en las visitas, su hijo se mostraba como un recalco en sus conductas diarias. "Para mi hijo no era nada", comentó Paola.

La situación está lejos de mejorar, ya que no solo no obtiene respuestas por parte de la justicia, sino que ahora su ex pareja y su abogada le comunicaron por teléfono que no vería al menor del cual comparten custodia hasta el 17 de agosto.

Paola se encuentra desesperada y con una enorme angustia. Cuando dejó su casa sabía que no sería sencillo pero lo que vivía era una constante película de terror.

Hoy en día trabaja particular, para poder darle todo a su hijo cada vez que lo ve, pero desafortunadamente podría no volver a saber del menor.

"Quiero recuperar a mi hijo", insistió Paola, agregó y explicó que "para su ex pareja el menor es un número más", ya que la razón por la que no deja que lo vea es porque no quiere a futuro pasarle una cuota alimentaria.

VIOLENCIA DE GÉNERO: "Mi hijo me dijo por teléfono una vez que si lo quería ver, tenia que volver a la casa"

Salta es una de las provincias con más casos de violencia de género y femicidios. Paola es una más de las salteñas que viven esta terrible situación y no obtienen una respuesta rápida.

"No era dueña de mi sueldo, no tenía opinión", comentaba Paola, quien compartía un emprendimiento con su ex pareja, Fernando Torres. Tenían una peluquería pero ella era como una empleada más, solo que sin paga.

Los episodios violentos llevaron a Paola a pedir una custodia policial, firmó los papeles pero jamás llegó la seguridad. Luego de dejar el "hogar" que compartía con su ex pareja, en ocasiones el hombre se presentaba a su lugar de trabajo y la insultaba. "Una vez me tiró el colectivo encima", recordó, ya que el hombre trabaja como chofer en la empresa de colectivos Tadelva.

El hostigamiento continuó aun cuando hizo lo posible por ponerle un freno. Fernando llegó a denunciarla tres veces y nuevamente Paola tuvo que exponerse para contar la verdad.